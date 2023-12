Vətən müharibəsi qazisi Sənan Rəhimov dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı sosial şəbəkələrdə məlumat yer alıb. Salyan sakini olan Sənan Rəhimov bu gün qəfil vəfat edib. Onun zəhərlənmə səbəbindən vəfat etməsi ehtimal edilir.

Yaxınları bildirib ki, S.Rəhimov nişanlı olub və yaxın günlərdə toyu olacaqmış.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.