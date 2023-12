Medianın İnkişafı Agentliyi (MEDİA) tərəfindən çap mediası subyektlərinə dəstək layihəsi çərçivəsində elan edilmiş müsabiqənin nəticələri açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə MEDİA məlumat yayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.