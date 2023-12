Braziliyalı gənc müğənni Pedro Henrike konsert zamanı həyatını itirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 30 yaşlı ifaçının ölümünə səbəb infarkt keçirməsi olub. O, mahnı oxuyarkən qəfil yerə yıxılıb və xəstəxanaya aparılarkən vəfat edib.

Qeyd edək ki, Henrike evli idi və 1 aylıq qızı var.



