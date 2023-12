Küveyt Dövlətinin Əmiri Əlahəzrət Şeyx Nəvaf əl-Əhməd əl-Cabir əs-Sabah vəfat edib.

APA xəbər verir ki, bu barədə Küveyt Televiziyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Şeyx Nəvaf əl-Əhməd əl-Cabir əs-Sabah 86 yaşında dünyasını dəyişib.

