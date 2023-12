Estoniyanın Baş naziri Kaya Kallas koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə K. Kallas feysbuk hesabında paylaşım edib.

Baş nazirin sözlərinə görə, bu gün səhər onun COVID-19 testinin nəticəsi müsbət çıxıb:

“Buna görə təəssüf ki, Polşanın yeni Baş naziri Donald Tuskun Estoniyada baş tutmalı olan ilk xarici səfəri təxirə saldıq. Həmçinin, sabah Tallində Baltikyanı ölkələrin Baş nazirlərinin görüşü də təxirə salındı”.

