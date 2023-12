ARB telekanalında yayımlanan "Elgizlə izlə" verilişində maraqlı anlar yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, şair və jurnalist Anar Vəziroğlu verilişdə qonaq olan müğənni Xuraman Şuşaliya qəribə sual verib. O, müğənniyə "Bəzi insanlar kimi siz də çarşab geyinib, 5-10 ilə soyunub çıxacaqsınız, yoxsa necə?" sualını ünvanlayıb. Xuraman Şuşalı isə cavabında 2013-cü ildən hicab geyindiyini, hələ ki, belə bir fikrinin olmadığını bildirib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:



Zaur Əliyev / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.