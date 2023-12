"Qalatasaray"la indi yox finalda qarşılaşsın - Türklər "Qarabağ"dan çəkinir

Türkiyənin futbol şərhçisi Serkan Akkoyun “Qalatasaray”ın UEFA Avropa Liqasının pley-off mərhələsindəki rəqibləri barədə danışarkən “Qarabağ”ın güclü komanda olduğuna diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bildirib ki, bu mərhələdə “Qalatasaray”ın “Qarabağla” qarşılaşması arzuolunan deyil. "Bu mərhələdə "Qarabağ"la qarşılaşmağa ehtiyac yoxdur. "Qarabağ" tam bir məşqçi komandasıdır. “Qarabağ”ın çalışdırıcısı Qurban Qurbanov 2008-ci ildən komandaya rəhbərlik edir. Çox yaxşı komanda formalaşdırıb. Bu mərhələdə qarşılaşmağa ehtiyac yoxdur. “Qarabağ”la yarımfinalda və ya finalda qarşılaşaq”.

Qeyd edək ki, UEFA Avropa Liqasının pley-off mərhələsinin püşkatması Bakı vaxtı ilə saat 16:00-da İsveçrənin Cenevrə şəhərində start götürəcək.

