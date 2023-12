Hər il Yeni il ərəfəsində Bakıda metrostansiyaların çıxışlarında çadırlar quraşdırılırdı. Çadırlarda Yeni il məhsulları satılırdı, bu il isə həmin çadırlara gözə çarpmır.

Metbuat.az Modern.az-a istinadən xəbər verir ki, Bakı Şəhəri Ticarət və Xidmət Deparmentindən Yeni il çadırlarının qurulmamasına xüsusi səbəb olmadığı bildirilib.

“Yeni illə əlaqədar bu il bayram çadırları qurulmayacaq. Hər hansı xüsusi səbəb yoxdur”, - cavabda deyilir.

