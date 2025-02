"Qalatasaray" səfərdə uduzdu - Avropa Liqası

UEFA Avropa Liqasında pley-off mərhələsinin ilk oyunları keçirilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Türkiyə klublarından "Qalatasaray" səfərdə "Az Alkmar" klubundan 4 qol buraxıb.

İtaliyanın "Roma" komandası isə səfərdə "Portu" ilə üz-üzə gəlib.

UEFA Avropa Liqası

Pley-off mərhələsi, ilk oyunlar

13 fevral

“Ferentsvaroş” (Macarıstan) - “Viktoriya” (Çexiya) 1:0

“Yunion” (Belçika) - “Ayaks” (Niderland) 0:2

“Midtyullann” (Danimarka) - “Real Sosyedad” (İspaniya) 1:2

“Fənərbağça” (Türkiyə) - “Anderlext” (Belçika) 3:0

“Portu” (Portuqaliya) - “Roma” (İtaliya) 1:1

"Tvente" (Niderland) - "Budyo Qlimt" (Norveç) 2:1

AZ (Niderland) - "Qalatasaray" (Türkiyə) 4:1

PAOK (Yunanıstan) - FCSB (Rumıniya) 1:2

Qeyd edək ki, UEFA Avropa Liqasında pley-off mərhələsinin cavab görüşləri fevralın 20-də keçiriləcək.

