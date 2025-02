Daim uğur qazanan 2 bürc - Yüksək vəzifədə işləmək üçün doğulurlar

Onların hakimiyyəti altında ölkələr əsl möcüzələrə çevrilə bilər.

Bəzi insanlar sadəcə rəhbərlik etmək üçün doğulur: özünə inamlı, strateji, xarizmatik - onlar otağa daxil olurlar və hər kəs avtomatik olaraq qulaq asmağa başlayır.

Metbuat.az-ın Lent.az-a istinadən xəbərinə görə, bunlar qəhvə üçün növbədə olsa belə, xaos təşkil edə və yeni, daha səmərəli nizam qura bilənlərdir.

Onların seçilməsinə ehtiyac yoxdur - onlar hakimiyyətə öz yollarını tapırlar, çünki dünya onların təşkilatçılığı və strateji düşüncəsi olmadan sadəcə mövcud ola bilməz.

Siyasət, biznes və ictimai fəaliyyətlər onların elementidir.

Onların impulsiv qərarlara və ya lazımsız emosiyalara ehtiyacları yoxdur.

Oğlaq

Əgər siz idarə edə bilən, strategiya qura bilən və ən böyük təzyiq altında belə sarsılmaz qala bilən bir insan axtarırsınızsa, o zaman budur - Oğlaq.

Bu, gələcəyi planlaşdırmaqla yanaşı, dövlətin memarı kimi onu ən xırda təfərrüatlarına qədər quran biridir. Onun ambisiyaları sonsuzdur və nizam-intizamı dəmirdir.

Oğlaq qızıl dağları vəd etməyəcək - o, dərhal uğura gedən yolun çətin olacağını, amma nəticənin buna dəyər olduğunu söyləyəcək.

Ona ucuz manipulyasiyalarla, gözəl sözlərlə ələ almaq olmaz – ona faktlar, rəqəmlər və real nəticələr lazımdır.

Buna görə də siyasətçilər və iş adamları arasında çoxlu Oğlaqlar var - onlar necə irəli getməyi bilirlər və emosiyaların məntiqdən üstün olmasına imkan vermirlər.

Oğlaq 7/24 çalışacaq, böhran vəziyyətlərində başını itirməyəcək və hər xırda şeyin vacib olduğunu unutmayan bir prezidentdir.

Şir

Oğlaq strateq və dövlətin memarıdırsa, Şir xalq tərəfindən seviləcək, medianın sitat gətirdiyi bir prezidentdir və dünya liderləri onun əlini sıxmaq üçün yarışacaqlar.

Xarizma, enerji, təbii güvən - Şir bürcü nəinki liderlik edir, həm də bunu amansızlıqla edir.

Şirlər ürəkləri yandıran liderlərdir. Onlar ruhlandırır, həvəsləndirir və hətta skeptikləri parlaq gələcəyə inandırırlar.

Onlar üçün zirvədə olmaq vacibdir, lakin şəxsi şöhrət naminə deyil, bu dünyanı dəyişdirə biləcəklərini sübut etməkdir.

Bu, səhnəyə çıxan və bir baxışla milyonlarla tərəfdarı qazanan prezidentdir.

Onun nitqləri sadəcə sözlər toplusu deyil, insanı tünd tündləşdirən əsl sənətdir.

Şir çətinliklərdən qorxmur, məsuliyyətdən qaçmır və bütün sistemi alt-üst etmək olsa belə, həmişə lider rolunu öz üzərinə götürməyə hazırdır.

