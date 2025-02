UEFA Avropa Liqasının pley-off mərhələsində Türkiyənin "Fənərbağça" və Belçikanın "Anderlext" klubları üz-üzə gəliblər.

Metbuat.azxəbər verir ki, "Fənərbağça" 3 cavabsız qolla rəqibini darmadağın edib. Tadiç, Dzeko və El Nesyri fərqlənib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.