İsrail ordusu ötən gün 2 hərbçisini itirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Yedioth Ahronoth” nəşri yazıb.

İsrail Müdafiə Qüvvələrinin 7 oktyabrdan indiyə qədər Qəzza zolağındakı döyüşlərdə ümumilikdə 463 hərbçisini itirdiyi bildirilib.



