Qəzaya düşən PFL əməkdaşlarından ikisi evə buraxıldı

Yevlax-Ağdam-Laçın yolunun Ağdam rayon ərazisindən keçən hissəsində qəzaya düşən Peşəkar Futbol Liqasının əməkdaşlarından ikisinin xəstəxanada müalicəsi başa çatıb.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, qurumun icraçı direktoru Zaur Hacı-Məhərrəmov, texniki-idman şöbəsinin direktoru Elgiz Abbasov artıq evə buraxılıb.

Media və marketinq direktoru Sənan Abdullayevin də 2 gün sonra evə buraxılacağı bildirilib.

PFL-in prezidenti Elxan Səmədov və vitse-prezident Aslan Şahgəldiyevin müalicəsi isə davam etdirilir. Onların vəziyyəti ilə bağlı hər hansı yenilik yoxdur.

Qeyd edək ki, PFL əməkdaşları dekabrın 16-da qəzaya düşmüşdü.

