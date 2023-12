Bu şəxslərlə bağlı qadağa müəyyən edilir

Arbitraj icraatı zamanı məlum olan hallar barədə arbitrlərin şahid qismində dindirilməsi qadağan edilir.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Milli Məclisin bu gün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılan Mülki Prosessual Məcəlləyə təklif edilən dəyişiklikdə əksini tapıb.

Dəyişikliyə əsasən, arbitraj icraatı zamanı məlum olan hallar barədə şahid qismində dindirilməsi qadağan olunan şəxslərin dairəsinə arbitrlər əlavə edilir.

Müzakirələrdən sonra dəyişiklik səsverməyə qoyularaq birinci oxunuşda qəbul edilib.

