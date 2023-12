Prezident bu şəxsləri təltif etdi - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası idmançılarının və idman mütəxəssislərinin təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncama əsasən, Azərbaycanda idmanın inkişafında xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslər təltif ediliblər:

“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu” ilə

Xəlfəyev Ziyad Əli oğlu

“Tərəqqi” medalı ilə

Allahverdiyev Xanlar Xanlar oğlu

Allahverdiyev Mehman Firuddin oğlu

Babayev Nazim Tahir oğlu

Bünyadova Tamilla Hüseyn qızı

Əhmədov Kamal İzzət oğlu

Əliavsarov Ələkbər Əliəsgər oğlu

Əsgərov Asif Şamil oğlu

Hidayətzadə Elnur Rəhim oğlu

Hüseynli Turac Bəylər oğlu

Hüseynov Rahib Ağəli oğlu

Qurbanov Bəhruz Seyfulla oğlu

Novruzov Əsgərxan Qurban oğlu

Rüstəmov Allahverdi Ağəmməd oğlu

Rüstəmov Lütfiyar Əyyub oğlu

Skydan Hanna Aleksandrovna

Şahbanov İbadulla Şəmsuddinoviç

Vəliyev Şirin Musa oğlu.

2. Azərbaycanda idmanın inkişafında xüsusi xidmətlərinə və yüksək peşəkarlığına görə aşağıdakı şəxslərə “Əməkdar bədən tərbiyəsi və idman xadimi” fəxri adı verilsin:

Abdullayev Arif Yədulla oğlu

Əbilov Eldar Zöhrab oğlu

Məmmədov Fərhad Nizami oğlu.

3. Azərbaycanda idmanın inkişafında uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə aşağıdakı şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdü verilsin:

Beybutov Rafiq Qəmbər oğlu

Əliyev Tofiq Zöhrab oğlu

Əzizli Eldəniz Yamən oğlu

Həşimov Qasım Murtuza oğlu.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.