Naxçıvan yolu açılır: Şərqi Zəngəzur dəhlizindən görüntülər - VİDEO

“AzTV Xəbər” Şərqi Zəngəzur-Naxçıvan ticarət dəhlizindən xüsusi reportaj hazırlayıb.



Reportajda bildirilib ki, Azərbaycandan keçən Çinlə Avropanı birləşdirən yükdaşıma marşrutu dünyada cəryan edən proseslər fonunda təhlükəsiz çatdırılma baxımından xüsusi əhəmiyyət kəs edir.



Naxçıvanla Şərqi Zəngəzuru birləşdiriləcək yeni dəhliz vasitəsi ilə il ərzində beş-yeddi milyon ton yük daşınacaq. Reportajda Naxçıvan-Şərqi Zəngəzur ticarət dəhlizində görülən işlər barədə məlumat verilib.



Metbuat.az sözügedən reportajı təqdim edir:



