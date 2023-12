Çinin şimal-qərbində baş verən zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 135 nəfərə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Çin Mərkəzi Televiziyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, şimal-qərbdəki Qansu əyalətində 113 nəfər, qonşu Qinghai əyalətində 22 nəfər ölüb. Daha 12 nəfərin itkin düşdüyü bildirilir.

