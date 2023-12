“Uşaqpulu” əhalinin hansı kateqoriyasına şamil ediləcək? - VİDEO

“2024-cü ildə dövlət büdcəsindən Azərbaycanın təkcə güzəşli kateqoriyasından olan 20 minə yaxın uşaqların ali və orta təhsilinin tam ödənilməsi üçün 39,7 milyon manat vəsait sərf olunacaq”.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu fikirləri Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin sədri Tahir Mirkişili AzTV-nin efirində səsləndirib.

O bildirib ki, keçən dövr ərzində Azərbaycanda uşaqların sağlam böyüməsi, inkişafı, ixtisaslı kadr kimi yetişməsi üçün Azərbaycan dövləti sosial cəhətdən mühüm bir siyasət həyata keçirir.

Ətraflı süjetdə:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.