Türkiyə şirkətləri ilə Qarabağın bərpası üzrə imzalanmış müqavilələrin dəyəri açıqlandı

Türkiyə şirkətləri ilə Qarabağın bərpası üzrə imzalanmış müqavilələrin dəyəri 3,4 milyard dolları ötüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumunun açılış mərasimində deyib.

"2021-2023-cü illərdə dövlət büdcəsindən bu rayonda bərpa-quruculuq işlərinin icrasına 7 milyard ABŞ dolları ayrılıb. Bu layihələrdə Türkiyə şirkətlərinin fəal iştirak etməsi sevindirici haldır. Türkiyə şirkətləri ilə Qarabağın bərpası üzrə imzalanmış müqavilələrin dəyəri 3,4 milyard dolları ötüb", - o deyib.

Qeyd edək ki, bu gün Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu başlayıb.

Forum çərçivəsində Azərbaycan-Türkiyə əməkdaşlığının müxtəlif istiqamətlər üzrə genişləndirilməsi imkanları nəzərdən keçiriləcək, investisiya üzrə əməkdaşlıq sazişi və müqavilələri imzalanacaq.

Tədbirdə hər iki ölkədən dövlət qurumları və özəl sektoru təmsil edən 600-dən çox nümayəndə iştirak edir.

Forum çərçivəsində investisiya, ticarət, kənd təsərrüfatı, müdafiə sənayesi, "yaşıl" enerji, sağlamlıq turizmi sektorlarını əhatə edən panel sessiyalar keçiriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.