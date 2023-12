Türkiyə Mərkəzi Bankı uçot faiz dərəcəsini 42,5%-ə qaldırıb.

Metbuat.az bildirir ki, sonuncu dəfə Türkiyə Mərkəzi Bankı uçot faiz dərəcəsini 35%-dən 40%-ə qaldırmışdı.

