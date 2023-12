Dekabrın 21-də Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) iclası keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, iclasda Milli Cəbhə Partiyası tərəfindən Razi Nurullayevin Azərbaycan Respublikası Prezidentliyinə namizədliyinin irəli sürülməsi məsələsi müzakirə olunub.

Müzakirələrdən sonra Razi Nurullayevin növbədənkənar Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçkilərində namizədliyinin irəli sürülməsi təsdiqlənib.

