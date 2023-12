Nazirlər Kabineti “Dövlət büdcəsinin tərtibi və icrası Qaydaları”nda dəyişiklik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, indiyə qədər qüvvədə olan qaydaya əsasən, təsdiq olunmuş dövlət büdcəsinin göstəriciləri, gəlir və xərclərin bölgüsü Maliyyə Nazirliyi tərəfindən bir ay müddətində büdcə təşkilatlarına çatdırıb.

Dəyişikliyə əsasən, bu müddət bir aydan 5 iş gününə endirilir.

Bu Qərar 2024-cü il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.