Milli Məclisin növbəti iclasının tarixi açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova məlumat verib.

Milli Məclisin növbəti iclası 26 dekabrda olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.