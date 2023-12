Milli Vəhdət Partiyasının sabiq sədri, “Olaylar" qəzetinin baş redaktoru Yunus Oğuzun prezidentliyə namizədliyi irəli sürülüb.

Metbuat.az Apa-ya istinadən xəbər verir ki, Yunus Oğuz öz təşəbbüsü ilə namizədliyini irəli sürdüyünü, hazırda Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim edilməsi üçün müvafiq sənədlərin hazırlandığını bildirib.

Qeyd edək ki, 7 fevral 2024-cü ildə növbədənkənar prezident seçkiləri keçiriləcək.

