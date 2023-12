“Neftçi” Adrian Mutunu istefaya göndərdi

"Neftçi” rumıniyalı baş məşqçi Adrian Mutunu postundan göndərib.

"Qafqazinfo”nun əldə etdiyi məlumata görə, gənc çalışdırıcı Azərbaycan Kubokunda "Qaradağ Lökbatan”la matçdan öncə ölkəsinə yollanıb.

Klubdan Mutunun anasının vəfatı ilə əlaqədar vətəninə yollandığı deyilsə də, Premyer Liqanın 17-ci turunda "Qarabağ”a məğlubiyyətdən sonra rəhbərlik onunla yolları ayırmaq barədə qərar qəbul edib. Rumıniyalı çalışdırıcının köməkçiləri isə bu gün "Kəpəz”lə matçdan sonra vətəninə yollanacaq.

Gəncəlilərlə matç onlar üçün sonuncu olacaq. "Neftçi” rəhbərliyi isə artıq yeni məşqçi axtarışındadır.

