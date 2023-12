Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 62 yaşı tamam olur.

Metbuat.az xəbər verir ki, Prezidentin qızı, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva sosial mediada foto paylaşıb.

Fotodan da göründüyü kimi, dövlət başçısı həmişə olduğu kimi bu il də ad gününü sadə şəkildə ailəsi ilə birgə qeyd edir.

Sözügedən fotoda Prezident, xanımı, oğlu Heydər Əliyev, qızları, gəlini və nəvələri yer alıb.

