Xalq artisti Mənsum İbrahimov oğlu İbrahimlə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, xanəndə övladı 19 yaşı tamam olması münasibəti ilə təbrik edib.

M.İbrahimov paylaşımına "Sevimli oğlum İbrahim, 19 yaşın mübarək. Yolun daim açıq olsun" şərhini yazıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.