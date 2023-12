Faciəvi şəkildə ölən Füzuli tanınmış idmançı imiş - TƏFƏRRÜAT / FOTO

Sumqayıtda yol-nəqliyyat hadisəsi zamanı ölən moped sürücüsü cüdo üzrə Dünya və Avropa mükafatçısı imiş.

Belə ki, ötən gün 1972-ci il təvəllüdlü Füzuli Nizami oğlu Bağırov idarə etdiyi mopedlə hərəkətdə olarkən yol kənarındakı dirəyə çırpılıb.

Sürücü aldığı yaralardan hadisə yerində keçinib.

Mərhumun bacısı Lamiyə Bağırovanın sözlərinə görə, hadisəyə səbəb küləyin güclənməsi olub:

“Qardaşımın heç bir sağlamlıq problemi olmayıb. Müxtəlif illərdə Dünya və Avropa çempionatının fəxri kürsülərində yer alıb”.

F.Bağırovun iş yoldaşı, baş məşqçi Yengivar Əliyev bildirib ki, tələbəsinin yarışını izləmək üçün gəlirmiş:

“Onun tələbələri Sumqayıt şəhər birinciliyində mükafatçı oldu. Lakin o bu günü görmədi”.

Ətraflı Baku TV-nin süjetində:

