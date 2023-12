Qəndil və Suriyadakı terror qruplaşmaları və onları dəstəkləyənlər Türkiyəni yolundan döndərə bilməz.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan belə açıqlama verib. Ərdoğan bildirib ki, onun adminstrasiyası meydanı sırf 3-5 səs almaq üçün separatçı satqınlara dəstək verənlərin öhdəsinə buraxmayacaq. Ərdoğanın sözlərinə görə, xain qüvvələr Türkiyə millətini bölə bilməz.

