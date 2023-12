Qazaxıstan Türkiyə PUA-sını arsenalına daxil edir

Qazaxıstan ordusu Türkiyə müdafiə sənayesi kompleksində hazırlanan ANKA-S pilotsuz uçuş aparatının sınaqlarına başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstan Müdafiə Nazirliyi açıqlama verib. Açıqlamada deyilir ki, sınaqlardan uğurla çıxarsa Türkiyənin ANKA-S pilotsuz uçuş aparatı Qazaxıstan ordusunun arsenalına daxil ediləcək. Təlim Mərkəzinin rəhbəri Şokan Musabekov ANKA-S-nin uçuşlarının ilk dəfə olaraq Qazaxıstan hərbçilərinin nəzarəti altında həyata keçirildiyini bildirib.

Musabekov qeyd edib ki, hərbi sınaq uğurla başa çatarsa, ANKA-S Qazaxıstan Hava Hücumundan Müdafiə Qüvvələrinin donanmasına daxil ediləcək. Qanadları 18 metrə qədər çatan ANKA-S-nin uçuş sürətinin 120 ilə 270 kilometr arasında dəyişdiyini bildirən Musabekov, PUA-nın səmada 27 saata qədər fasiləsiz işləyə bildiyini bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.