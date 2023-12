Milli Məclisin növbəti plenar iclası dekabrın 30-da keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə spiker Sahibə Qafarova parlamentin bugünkü plenar iclasında məlumat verib.

Sədr bildirib ki, toplantının gündəliyi barədə məlumat veriləcək.

