Portuqaliyalı superulduz Kriştiano Ronaldo “Real Madrid”dən keçmiş komanda yoldaşı Marselonun oğluna Milad bayramı ilə bağlı xüsusi sürpriz edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Marselonun oğlu Ronladonun hədiyyə paketini böyük sürprizlə açıb və portuqaliyalı ulduzun göndərdiyi “Əl Nəssr” formasını geyindikdən sonra sosial şəbəkədə bu sözləri paylaşıb: “Çox sağ olun, Kris. Mən səni sevirəm. “Sən mənim kumirimsən @cristiano”

Qeyd edək ki, Kriştiano Ronaldo və Marselo həm də yaxın dostdur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.