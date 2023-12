Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində MDB Dövlət Başçılarının qeyri-rəsmi görüşündə Prezident İlham Əliyevin Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla ayaqüstü söhbəti olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, söhbət əsnasında Azərbaycan-Ermənistan sülh gündəliyi müzakirə edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.