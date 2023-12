Mətanət İsgəndərli dəbdəbəli evini nümayiş etdirdi - VİDEO

Əməkdar artist Mətanət İsgəndərli yeni mənzilini nümayiş etdirib.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi evinin görüntülərini sosial şəbəkədə paylaşıb. Müğənni nəvələrinin də yer aldığı kadrlara bunları yazıb:

"Nəvələrimlə yeni mənzilimizdə. Allah hər kəsə nəsib etsin. Onlar mənim canımdır, nəfəsimdir".

Qeyd edək ki, M.İsgəndərlinin oğlu Kərimin həyat yoldaşı Canana ilə qalmaqallı şəkildə ayrılıb. Onların 3 övladı var və uşaqlar ataları ilə yaşayır. Kərimin yeni evliliyindən isə bir övladı var.

