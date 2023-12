Xəbər verdiyimiz kimi, teleqram kanallarında Bakıda Hilton hotelində yanğın baş verməsi ilə bağlı görüntülər yayılıb.



Metbuat.az görüntülərlə bağlı FHN-nin mətbuat xidməti ilə əlaqə saxlayıb. Bildirildi ki, görüntülər həqiqəti əks etdirmir:

"Hilton hoteldə yanğın baş verməsi barədə FHN-ə məlumat daxil olmayıb. Yayılmış videogörüntü ilə bağlı araşdırma aparılıb, heç bir yanğın hadisəsi qeydə alınmayıb".

