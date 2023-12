Azərbaycan Texniki Universitetinin (AzTU) Radiotexnika və telekommunikasiya kafedrasının dosenti Elçin Məmmədov 63 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Universitetdən məlumat verilib.

Qeyd edilib ki, Elçin Məmmədov 1982-ci ildə AzTU-nun radioaparatların texnoloq-konstruktor mühəndisliyi ixtisasını bitirib. O, 1988-ci ildən AzTU-da müxtəlif vəzifələrdə çalışıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.