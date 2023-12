Manatın dollara olan məzənnəsi yeni ildə dəyişəcək?

"2024-cü ildə qlobal iqtisadi aktivliyin azalması və ayrı-ayrı ölkələrdəki maliyyə sabitliyi risklərinin qlobal miqyasda reallaşması ölkədəki makroiqtisadi sabitliyə təsir edə bilər."

Metbuat,az Xəzər TV-yə istinadən xəbər verir ki, xüsusən də dünyada enerji qiymətlərinin kəskin dəyişkənliyi Azərbaycanın xarici şəraiti üçün təhdid yarada bilər.

İqtisadçı ekspert Xalid Kərimli deyir ki, inflyasiya Mərkəzi Bankın 6%-lik hədəfindən daha aşağı olacaq.

Manatın dollara olan 1.70-lik məzənnəsinin yeni ildə necə olacağı ilə bağlı proqnoz da verilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.