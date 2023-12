“Qadınları reytinqinizə yem edirsiz” - Xoşqədəmə SƏRT SÖZLƏR

Əməkdar jurnalist Xoşqədəm Hidayətqızı və dizayner Aynur Xəlilova arasında qalmaqal yaşanıb.

Metbuat.az olay.az-a istinadən xəbər verir ki, dizayner Aynur, Xoşqədəm Hidayətqızını müğənni Aysel Əlizadənin ailəsini dağıtmaqda ittiham edilən Turanə Nəcəflini efirə çıxardığı üçün tənqid edib:

“Oskar” gedir Xoşqədəmə. Xoşqədəm yox, Xoşqədəm xanım. Bu insanın ətrafında onu istəyən kimsə varsa, bildirsin ki, Azərbaycanda savadlı fərqindəliyi olan, verilişində reytinq yığmaq üçün etdiklərinin fərqində olan bir kütlə də var. Tək əzilən qadınların yanında olur öz dünyasında. Həm də psixoloji problemi olan qadını verilişinə reytinq yemi edir”.

Bundan sonra Aynurun şəklini paylaşan aparıcı bu sözləri yazıb:

“Bilmirəm kimdir. Amma tanıyan varsa, başa salsınlar ki, müzakirə etmək istədiyi şəxsi öz geyim və mənəviyyat tərzinə uyğun seçsin”.

Dizaynerdən X. Hidayətqızına cavab gecikməyib:

“Sizi hamını axtaranda, özünüzə olan hörməti də axtarmağa dəvət edirəm. Siz qadınları reytinqinizə yem edən, reytinq üçün hər xaraktersizliyə göz yuman, insanlara psixoloji şiddət göstərən simasız.

Mən sizə xatırladım kiməm. Köməkçinizi əməkdaşlıq üçün şirkətimə göndərdiyiniz brendin rəhbəriyəm. Mənəvi dəyərlər mövzusunu isə sizinlə istənilən müstəvidə müzakirəsinə hazıram, əzizim”.

