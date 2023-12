Andrey Şevçenko Ukrayna Futbol Assosiasiyasının (UAF) prezidenti postuna yeganə namizəd olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, 47 yaşlı sabiq futbolçunun namizədliyi UAF-ın bütün daimi üzvləri tərəfindən dəstəklənib.

Seçki yanvarın 25-də keçiriləcək.

Qeyd edək ki, Andrey Şevçenko İtaliyada "Milan", İngiltərədə "Çelsi", ölkəsində "Dinamo" klubunun formasını geyinib.

