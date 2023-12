Gələn il Azərbaycanın ümumi daxili məhsulun (ÜDM) real artım tempi 2,4 % təşkil edərək 118,4 milyard manata çatacağı gözlənilir.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Maliyyə Nazirliyinin “Vətəndaşın büdcə bələdçisi”ndə bildirilib.



Məlumata görə, qeyri-neft-qaz sektoru üzrə ÜDM 4,6 % artaraq 84,2 milyard manata yüksələcəyi proqnozlaşdırılır.

