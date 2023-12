Milli Məclis 31 Dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il münasibətilə Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya təbrik məktubu ünvanlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, belə bir təkliflə spiker Sahibə Qafarova çıxış edib.

Təklif alqışlarla qəbul edilib.

