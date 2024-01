Milli Məclisdə Rəqabət Məcəlləsi qəbul ediləcəyi təqdirdə, 2024-cü il iyulun 1-dən qüvvəyə minəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin bu gün keçirilən iclasında üçüncü oxunuşda müzakirəyə çıxarılan Rəqabət Məcəlləsinə təklif edilən düzəlişlərdə əksini tapıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.