Xalq artisti Emin Ağalarov anası İrina Ağalarova ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni anasını ad günü münasibətilə təbrik edib.

Emin arxiv görüntülərinin yer aldığı videoya "Ad günün mübarək, ana. Hər şeyə görə təşəkkür edirəm. Çox xoşbəxt və sağlam ol" sözlərini yazıb.

