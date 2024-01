2024-cü ildə bu bürcün pul problemi olmayacaq

Avstraliyalı məşhur astroloq Anjela Perl 2024-cü ildə uzun illər onu narahat edən maliyyə çətinliklərinin öhdəsindən gələ biləcək bürc dairəsinin nümayəndələrindən birinin adını çəkib.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, astroloqun sözlərinə görə, pul baxımından əlverişli dəyişikliklər ağır planet Saturnun Oxatan bürcünün maliyyəsinə təsirinin sona çatması ilə bağlı olacaq. Bunun sayəsində onların gəlirləri, nəhayət artmağa başlayacaq. Bu, bürcün nümayəndələrinin yayda edə biləcəkləri perspektivli tanışlarla da kömək edəcəkdir.

İlin ilk yarısı yüksəlişlər və ya komandanın genişlənməsi ilə bağlı olacaq. Aprel ayına kimi işinizi dəyişmək və ya yeni işə başlamaq mümkündür. Mayın 26-dan razılaşmalar, tərəfdaşlıqlar və müxtəlif əməkdaşlıqlar üçün əlverişli zaman başlayır.

İl şəxsi münasibətlər sferasının uyğunlaşdırılması üçün də yaxşı olacaq - yeni sevgili ilə qarşılaşmaq, mövcud birliyi gücləndirmək.



