25 növ bakteriya, göbələyi öldürən, xərçəngdən qoruyan, immuniteti gücləndirən bitki hər evdə olmalıdır.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, təsirinə görə limondan 100 dəfə, sarımsaqdan 30 dəfə güclü oreqano –qaraqınıq bitkisi ən təbii antibiotikdir.

Oreqano yağı yaşıl çaydan 130 dəfə güclü antioksidantdır.

Dərman bitkisi olan oreqano öskürək, bronxitdə də kömək edir.

Eləcə də qocalma prosesini ləngidir.

Oreqano dəmləməsinə bir qaşıq bal əlavə edib qışda içmək olar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.