Türkiyənin məşhur aktrisası Ayla Algan vəfat edib.

Metbuat.az milli.az-a istinadən xəbər verir ki, məşhur aktrisa Ayla Algan 87 yaşında dünyasını dəyişib.

Aktrisanın beyninə qan sızıb.

Qeyd edək ki, İstanbulda doğulan aktrisa Fransada böyüyüb. O, "Kurtlar Vadisi Pusu" və digər məşhur seriallarda rol ifa edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.