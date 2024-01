Yaponiyada zəlzələlər nəticəsində ölənlərin sayı 100-ə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin regional rəhbərliklərinin verilənlərindən məlum olub.

Məlumata görə, 500-ə yaxın insan yaralanıb.

