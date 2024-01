Şəkidə 6 yaşlı uşaq xəstəxanada ölüb.

Metbuat.az Apa-ya istinadən bildirir ki, yanvarın 5-dən 6-a keçən gecə rayonun Sarıca kənd sakini, 2017-ci il təvəllüdlü Y. M. müalicə olunduğu Şəki Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının Reanimasiya şöbəsində dünyasını dəyşib. Azyaşlının xəstəxanada qızılca xəstəliyindən müalicə olunduğu bildirilir.

