Əfqanıstanın paytaxtı Kabildə partlayış olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "TOLO News" telekanalı məlumat yayıb.

Avtobusda baş verən partlayışda iki nəfər ölüb, 14 nəfər yaralanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.