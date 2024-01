İraq 2024-cü ildə ölkəyə neft məhsullarının idxalını tamamilə dayandırmağı planlaşdırır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İraqın Neft Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Asem Cihad bildirib.

“2024-cü ildə İraq daha çox yerli istehsala əsaslanacaq və bir sıra neft emalı zavodları istehsala başladıqdan sonra idxalda azalma olacaq”, - deyə nümayəndə bildirib.

